Оттуда совершали вылеты Ту-22м3: в рф беспилотник атаковал аэродром, повреждены самолеты (фото)

Есть повреждения среди самолетов

В россии по еще одному военному аэродрому ударил загадочный беспилотник, повлекший за собой пожар. На этот раз "бавовна" запылала в Новгородской области, где располагается аэродром "Сольцы". Здесь базируются бомбардировщики стратегической авиации Ту-22м3, являющиеся носителями ракет Х-22.

В российских Telegram каналах начали появляться фото и видео с клубами дыма в районе этого аэропорта. Даже официальное минобороны россии признало факт атаки и повреждения среди самолетов. Там говорят, что были привлечены БПЛА коптерного типа, на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое "было оперативно ликвидировано". Говорят, что повреждение получил один самолет.

В то же время пропагандистские Telegram-каналы говорят, что сорвались по меньшей мере два самолета.

Telegram-каналы сообщают о минусе двух российских самолетов

Между тем в городе видны клубы густого дыма, что свидетельствует о серьезных последствиях прилета:

В окрестностях аэродрома видны густые клубы дыма.

От границы Украины до аэродрома в городе Сольцы, куда прилетел дрон, более 670 км, сообщает "Шрайк Ньюс". Поскольку минобороны рф заявляет, что это был дрон "коптерного типа", вероятно, он запускался не с территории Украины.

Аэродром Сальцы на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда и как падали беспилотники в москве и московской области, начиная с мая 2023 года.