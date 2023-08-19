Звідти здійснювали вильоти Ту-22м3: у рф безпілотник атакував аеродром, пошкоджено літаки (фото)

Є пошкодження серед літаків

У росії по ще одному військовому аеродрому вдарив загадковий безпілотник, спричинивши пожежу. Цього разу "бавовна" запалала у Новгородській області, де розташовується аеродром "Сольці". Тут базуються бомбардувальники стратегічної авіації Ту-22м3, які є носіями ракет Х-22.

У російських Telegram-каналах почали з'являтися фото та відео із клубами диму в районі цього аеропорту. Навіть офіційне міноборони рф визнало факт атаки та пошкодження серед літаків. Там кажуть, що були залучені БПЛА коптерного типу, на території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків, яке "було оперативно ліквідовано". Кажуть, що пошкодження отримав один літак.

Водночас пропагандистські Telegram-канали кажуть, що зірвалися, щонайменше два літаки.

Telegram-канали повідомляють про мінус два російських літаки

Тимчасом у місті видно клуби густого диму, що свідчить про серйозні наслідки прильоту:

В околицях аеродрому видно густі клуби диму

Від кордону України до аеродрому у місті Сольці, куди прилетів дрон, понад 670 км, повідомляє "Шрайк Ньюс". Оскільки міноборони рф заявляє, що це був дрон "коптерного типу", ймовірно, він запускався не з території України.

Аеродром Сольці на мапі

Раніше "Телеграф" розповідав, коли та як падали безпілотники у москві та московській області, починаючи з травня 2023 року.