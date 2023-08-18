Нова атака на Москву? У мережі пишуть про зграю БПЛА над росією (оновлено, відео)

Дрони зафіксували вже поряд із Москвою

Через кілька годин після нічних вибухів у росії знову помітили цілий рій невідомих безпілотників. У мережі повідомляють, що вони летять до Москви.

Про це пишуть російські паблики та деякі ЗМІ.

До вищевказаних заяв прикріплюється відео, на якому чути гул моторів, а в небі видніються силуети апаратів, схожих на БПЛА. На опублікованих кадрах можна нарахувати щонайменше 5 повітряних бортів.

Місце зйомки не повідомляється.

Можливо, один з них могли побачити росіяни з міста Серпухів (Підмосков’я).

Практично одночасно з повідомленнями про БПЛА над росією в мережі з’явилися повідомлення про атаку на вежу стільникового зв’язку в Брянській області. Вона нібито сталася об 11-й ранку, а після цього у багатьох жителів прилеглих районів почалися проблеми зі зв’язком та інтернетом.

При цьому деякі розпабліки стверджують, що інформація про рій дронів над росією нібито "фейк", а апарати в небі це "легкомоторні літаки".

Оновлено: у "Москва-Сіті" проводиться масова евакуація, а росЗМІ пишуть, що невідомі повідомили адміністрацію про нібито черговий удар безпілотника.

Нагадаємо, що в ніч на 18 серпня на рф вже нападали невідомі дрони. Один із них прилетів прямісінько в Москва-Сіті і пошкодив там одну з будівель. Навколо тепер лежать уламки безпілотника та шматки будівлі, а на місці працює поліція та спецслужби, також приїхав Слідчий комітет.