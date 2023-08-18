В росії величезний прапор України вивісили просто перед будівлею ФСБ: висів цілий день (відео)

Про інцидент терміново доповіли владі

В росії триває низка дивних інцидентів. Під час того, як місцеві пенсіонери там масово підпалюють військкомати, невідомі вивішують прапори України. Останній випадок був помічений у Нижньому Новгороді.

Про це повідомляють російські інтернет-пабліки.

За їхніми даними, великий прапор України вивісили навпроти місцевого управління ФСБ. Про інцидент терміново доповіли владі і на місце подій висунулися МНСники, щоб ліквідувати "порушення".

Повідомляється, що "диверсію" було здійснено ще 17 серпня, саме тоді невідомі вивісили на цьому місці великий пакет, але росіяни спочатку не здогадалися, що в ньому знаходиться.

"Близько 6 години ранку пакет злетів, а там…", — пише один із місцевих пабліків.

Винуватців "порушення" не ідентифікували.

Нагадаємо, що в ніч на 18 серпня в Москві, яка знаходиться не так далеко від Нижнього Новгорода і зовсім пролунали вибухи. Там невідомий безпілотник атакував "Москва-Сіті". У мережі вже з’явилися кадри з місця події. На місці працює поліція та спецслужби, також приїхав Слідчий комітет.