москва знову опинилася під ударом безпілотників, є руйнування (відео)

москва знову була під ударом

москва в ніч на 18 серпня знову опинилася під ударом невідомих безпілотників.

Як пишуть місцеві ЗМІ, звуки вибухів було чути над підмосковним Одинцово, Трьохгіркою та Красногорськом. Також гучно було біля "Москва-Сіті".

Після вибуху біля елітного району російської столиці там здійнявся великий стовп диму.

Мер москви Сергій Собянін повідомив, що безпілотник нібито збили сили ППО.

"Сьогодні вночі при спробі прольоту на москву силами ППО було знищено безпілотника. Уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють міські екстрені служби", — зазначив він.

Через подію у столиці припиняв роботу аеропорт Внуково.

За уточненими даними, у першій залі павільйону 8 Експоцентру у "Москва-Сіті" зафіксовано незначне обвалення на 25-30 квадратів.

"Була здійснена чергова терористична атака із застосуванням безпілотного літального апарату по об’єктах, що знаходяться в москві та московській області. БПЛА після впливу по ньому засобів ураження ППО змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної міста москви", — зазначили в Москві..

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні розробили новий дрон-камікадзе.