Окупант не втече ні вдень, ні вночі: в Україні розробили новий дрон-камікадзе (відео)

Дрон може працювати у будь-який час доби

На новому iForum у Києві українські розробники презентували нову модель українського безпілотника, який збираються запустити у серійне виробництво.

Про це повідомляє Focus.

Йдеться про тактичний ударний БПЛА "Відсіч". Його розробили в компанії First Contact, що працює із дронами ще з 2014 року. Вже відомо, що літальний апарат працюватиме за принципом "камікадзе" та нестиме на собі 3 кг корисного навантаження. Однією з його особливостей є можливість роботи у будь-який час доби.

Гендиректор First Contact Захар Терещенко розповідаємо про те, що компанія має всі необхідні сертифікати для якнайшвидшого початку виробництва. Імовірно, безпілотник "поставлять на потік" вже через кілька тижнів.

Характеристики БПЛА "Відсіч"

тип — дистанційно пілотований літальний апарат;

особливості — можливість програмування маршруту;

вага — 8 кг;

вага корисного навантаження – 3 кг;

довжина – 1,45 м;

розмах крил – 2,5 м;

висота — 0.45 м;

практична дальність – до 30 км;

швидкість — до 100 км на годину;

висота польоту – до 2 км;

потужність двигуна — 1100 Вт;

ємність акумулятора – 2Х10000 мА/год;

час підготовки до роботи – 15 м.

Судячи з фото "Відсіч" є невеликим безпілотним літальним апаратом білого кольору, який запускають за допомогою катапульти. Його в повітрі можна побачити на цьому відео:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ показала нові відео морського дрону Sea Baby, який атакував Кримський міст.