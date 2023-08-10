Крінж чи інтелектуальне свято? Новий iForum здійняв галас у Києві

Думки українців розділилися

В Україні проходить 13 конференція iForum. Це найбільша офлайн-конференція України та Східної Європи. Форум створений учасниками ринку високих технологій та присвячений розвитку нових можливостей, пошуку ідей та їх реалізації, а також аналізу світових новітніх трендів. Конференцію розпочато у 2009 році і проходить вона у форматі одночасних доповідей нон-стоп.

Минулого року через початок повномасштабного вторгнення цей захід не проводився, але цього року форум знову розпочав роботу і був пристосований до реалій воєнного часу. На iForum-2023 представили три нові напрямки: Military Tech, "Штучний інтелект (ІІ)" та "Україна Майбутнього".

У мережі оновлений iForum викликав багато обговорень. Його як лаяли, так і нахвалювали.

Так, наприклад, генеральний директор Advanter Group Андрій Длігач високо висловлюється про захід.

Співвласник та засновник екскурсійного бюро "Цікавий Київ Андрій Длігач оцінив зал MilTech — панель присвячена дронам.

"Зала переповнена, люди стоять у проходах. Значить не дарма", — каже він.

PR-директор "Укртелекому" Олена Шрамко назвала форум "інтелектуальним святом".

Але знайшлися й ті, хто вирішив посварити захід. Зокрема, експерту з питань оборони Transparency International Україна Тарасу Ємчуррі не сподобалася робота організаторів та ведучих.

Засновника PR агентства Інну Калініну обурила російська мова, яка доноситься зі сцени.

А ось військовий та волонтер Олег Болдирєв більше відомий як письменник та блогер Мартін Брест обурився розмаху форуму.

"Ще вчора я їздив на корчах, працював з фпв, їв тушняк, ледве дихав від спеки. Потім повернувся, пішов на iForum, ох***в. Це навіть не паралельні світи, це реальності, між якими лежить ще купа шарів., Воно може так і потрібно ... Але це не заважає мені ох***ти", — пише він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на iForum керівник Work.ua повідомив, що його сайт відмовляється від брендів, що мають справу з Росією.