Кринж или интеллектуальный праздник? Новый iForum поднял шумиху в Киеве

Мнения украинцев разделились

В Украине проходит 13 конференция iForum. Это крупнейшая офлайн-конференция Украины и Восточной Европы. Форум создан участниками рынка высоких технологий и посвящен развитию новых возможностей, поиску идей и их реализации, а также анализу мировых новейших трендов. Конференция начата в 2009 году и проходит она в формате одновременных докладов нон-стоп.

В прошлом году из-за начала полномасштабного вторжения данное мероприятия не проводилось, но в этом году форум снова начал работу и был приспособлен к реалиям военного времени. На iForum-2023 представили три новых направления: Military Tech, "Искусственный интеллект (ИИ)" и "Украина Будущего".

В сети обновленный iForum вызвал массу обсуждений. Его как ругали, так и нахваливали.

Так, например, генеральный директор Advanter Group Андрей Длигач высоко высказывается о мероприятии.

Совладелец и основатель экскурсионного бюро "Интересный Киев Андрей Длигач оценил зал MilTech — панель посвящена дронам.

"Зал переполнен, люди стоят в проходах. Значит не зря", — говорит он.

PR-директор в "Укртелекома" Елена Шрамко назвала форум "интеллектуальным праздником".

Но нашлись и те, кто решил поругать мероприятие. В частности, эксперту по вопросам обороны Transparency International Украина Тарасу Емчурре не понравилась работа организаторов и ведущих.

Основателя PR агентства Инну Калинину возмутила российская речь, доносящаяся со сцены.

А вот военный и волонтер Олег Болдырев больше известный как писатель и блогер Мартин Брест возмутился размаху форума.

"Еще вчера я ездил на корчах, работал с фпв, ел тушняк, едва дышал от жары. Потом вернулся, пошел на iForum, ох***л. Это даже не параллельные миры, это реальности, между которыми лежит еще куча слоев. Нет, оно может так и нужно… Но это не мешает мне ох***ть", — пишет он.

Напомним, ранее мы писали о том, что на iForum руководитель Work.ua сообщил, что его сайт отказывается от брендов, имеющих дело с рф.