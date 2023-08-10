"Это точно предел": популярный сервис по поиску работы отказывается от брендов, имеющих дело с рф

Сайт вернет все деньги заказчикам и больше не будет иметь отношения к деятельности этих компаний

Вакансии международных компаний, который так и не ушли с рынка рф, больше не будут размещаться на популярном украинском сервисе по поиску работы.

Об этом сообщил руководитель Work.ua Артур Михно.

По его словам, с 10 августа 2023 года его сайт прекращает оказывать какие-либо услуги компаниям и брендам, не вышедшим из российского рынка и "вычеркивает их из своей жизни".

"У украинцев есть две самые характерные черты — терпение и смелость. Мы долго проявляли терпение. Сначала верили, что все они скоро тоже выйдут из России. Потом, что европейские офисы просто не поняли, и наши топменеджеры смогут убедить, показать им Бучу, показать Мариуполь, показать уничтоженные дома и смерти… что несет сотрудничество этих компаний с врагом на нашу землю. Но нет. Не смогли. Выбор этих компаний – быть с нашим врагом. Так пусть будут! Только с ним. Пора проявить смелость", — говорит он.

По его данным, сумма разорванных контрактов составляет 5 миллионов гривен в год. Work.ua вернет все деньги заказчикам и больше не будет иметь отношения к деятельности данных компаний ни в Украине, ни в мире. Он также призвал остальные украинские сервисы по поиску работы сделать аналогичное решение.

"Полтора года – это точно предел. И если говорить, какой подарок мы можем сделать себе как люди и как нация ко Дню Независимости — так это избавиться от нашей земли от всех связей с грязными брендами и бизнесами, которые до сих пор работают в россии", — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает бойкотировать такие компании, пока они не прекратят спонсировать войну в Украине и не уйдут из россии окончательно.