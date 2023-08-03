IT-специалист или президент с нардепами: кто в Украине больше зарабатывает (инфографика)

Зарплаты чиновников и депутатов сравнили с IT-шниками

В Украине народные депутаты и топ-управленцы зарабатывают значительно меньше, нежели работники сферы IT. К примеру, сотрудник на должности Director of Engineering зарабатывает в более чем три раза больше нардепа ВРУ.

Депутат Киевсовета Григорий Маленко на своей странице в Facebook представил детальную инфографику, в которой приведено сравнение зарплат IT-специалистов и "чиновников" разного уровня в столице.

"Недавно провел опрос в Telegram, который показал, что более 80% подписчиков моего канала не знают, сколько на самом деле получают мэр Киева и его заместители. Уверен, что это касается зарплат депутатов ВРУ, премьер-министра и президента Украины", — написал он.

Так, неделю назад портал DOU.UA опубликовал подробную информацию о зарплатах в украинском IT. Маленко решил сравнить их с теми, которые получают топ-управленцы и народные избранники.

"Результат перед вами. Выводы делайте сами. P.S. Здесь мог бы быть абзац о том, что маленькие зарплаты у "чиновников" — это большое государственное лицемерие, а оправдывающие тезисы — инфантильность и советщина, но это уже тема другого сообщения", — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время полномасштабной войны в стране в 2022 году IT-сфере на рынке труда осталась все такой же прибыльной, а зарплаты стали еще выше. Таким образом, full stack программист имеет возможность получать до 72 тысяч гривен в месяц, что на 50% больше, чем в январе 2022 года.