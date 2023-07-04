Зарплаты у мобилизованных украинцев: от чего зависит сумма выплат

Мобилизированные лица, вошедшие в список военных формирований, получат статус военных

Для военных в Украине предусмотрены разные выплаты, которые начисляются в зависимости от многих факторов служебного долга. А за некоторыми бойцами сохраняются и рабочие места.

Хоть и за мобилизованным сохранится рабочее место, но работодатель не будет начислять заработную плату, сообщает Фокус.

От чего зависит размер зарплат для мобилизованных лиц в 2023 году

должности;

звание;

выслуги;

вознаграждения по инициативе президента на период войны;

30, 50 и 100 тысяч "боевых".

Дополнительные надбавки в 100 тысяч гривен получают те военные, которые участвуют в активных боевых действиях. А 50 тысяч гривен – военные, выполняющие боевые задания в составе военного органа управления. Кроме того, выплаты в 30 тысяч гривен выплачивают небольшой категории военнослужащих.

Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений", изменения будут касаться работников, призванных на:

срочную военную службу;

военную службу по призыву лиц офицерского состава;

военную службу по призыву во время мобилизации на особый период;

военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятых на военную службу по контракту, в частности путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения.

То есть, за вышеупомянутыми мобилизованными сохранится только место работы и их должность. Отменяется обязанность работодателя начислять заработную плату.

"Но это только право, а не обязанность, поэтому работодатель может продолжать выплачивать зарплату по собственному желанию ", — говорится в сообщении.

В то же время, проявить такое желание имеют право только частные фирмы, потому что бюджетным это делать запрещено.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплатах военным в случае ранения во время войны.