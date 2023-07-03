Более миллиона гривен: кто из военных может получить выплату от государства

Размер выплаты будет зависеть от группы инвалидности бойца

Украинские военные продолжают получать выплаты от государства и одна из них является денежная помощь за ранения во время войны.

Как сообщает Факты, чтобы получить выплату, военным нужно собрать определенный список документов.

Какие выплаты может получить раненый военный

денежное обеспечение военнослужащего;

выплата так называемых боевых, то есть дополнительного вознаграждения в сумме 100 тыс. грн;

единовременная денежная помощь.

"Выплата дополнительного вознаграждения (боевых) осуществляется за период пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в том числе и зарубежных), включая время перемещения из одного больничного учреждения здравоохранения в другое, а также пребывание в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению (постановлению) военно-врачебной (врачебно-экспертной, медицинской) комиссии ”, — говорится в сообщении.

Единовременные денежные выплаты в зависимости от последствий ранения

400-кратный размер прожиточного минимума , установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности I группы. (1 073 600 грн.);

, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности I группы. 300-кратный размер прожиточного минимума , установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности II группы (805 200 грн.);

, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности II группы 250-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности III группы (671 000 грн.).

В то же время. есть еще одна выплата для бойца, который получил ранение при исполнении им обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности. Он может получить 70-кратный размер (187 880 грн) или 50-кратный (134 200 грн) размер прожиточного минимума.

Какие документы нужно собрать военному для получения выплаты за ранение

Направление или заявление на проведение военно-больничной комиссии;

Паспорт гражданина Украины и его заверенную копию;

Заявление, написанное собственноручно, о выплате единовременной помощи в связи с ранением или инвалидностью;

Копия документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах ранения. Этот документ должен доказывать, что военный получил ранения на поле боя, а не сам нанес себе повреждение;

Справка медико-социальной экспертной комиссии об установлении процента потери трудоспособности и решение соответствующего военно-медицинского учреждения по признанию ранения;

Справка медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности;

Если вы входите в рядовой или сержантский состав, необходимо предъявить военный билет и его заверенную копию, а также справку о прохождении военной службы;

Для офицеров – удостоверение или военный билет офицера запаса и его копию и выписку из послужного списка;

Все медицинские документы, характеризующие состояние вашего здоровья до начала прохождения военной службы, во время прохождения военной службы и после увольнения;

Документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, справку военно-лечебной комиссии, оригиналы и их заверенные копии;

Справка об обстоятельствах травмы или ее заверенной копии и/или заверенной копии Акта о несчастном случае;

Удостоверение участника боевых действий и их заверенную копию;

Если вы участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, необходимо предъявить удостоверение и его заверенную копию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о компенсации для военных за неиспользованный социальный отпуск.