Укр

Более миллиона гривен: кто из военных может получить выплату от государства

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Выплаты военным в случае ранения во время войны Новость обновлена 03 июля 2023, 16:26
Выплаты военным в случае ранения во время войны. Фото Генштаб ВСУ

Размер выплаты будет зависеть от группы инвалидности бойца

Украинские военные продолжают получать выплаты от государства и одна из них является денежная помощь за ранения во время войны.

Как сообщает Факты, чтобы получить выплату, военным нужно собрать определенный список документов.

Какие выплаты может получить раненый военный

  • денежное обеспечение военнослужащего;
  • выплата так называемых боевых, то есть дополнительного вознаграждения в сумме 100 тыс. грн;
  • единовременная денежная помощь.

"Выплата дополнительного вознаграждения (боевых) осуществляется за период пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в том числе и зарубежных), включая время перемещения из одного больничного учреждения здравоохранения в другое, а также пребывание в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению (постановлению) военно-врачебной (врачебно-экспертной, медицинской) комиссии ”, — говорится в сообщении.

Единовременные денежные выплаты в зависимости от последствий ранения

  • 400-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности I группы. (1 073 600 грн.);
  • 300-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности II группы (805 200 грн.);
  • 250-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности III группы (671 000 грн.).

В то же время. есть еще одна выплата для бойца, который получил ранение при исполнении им обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности. Он может получить 70-кратный размер (187 880 грн) или 50-кратный (134 200 грн) размер прожиточного минимума.

Какие документы нужно собрать военному для получения выплаты за ранение

  • Направление или заявление на проведение военно-больничной комиссии;
  • Паспорт гражданина Украины и его заверенную копию;
  • Заявление, написанное собственноручно, о выплате единовременной помощи в связи с ранением или инвалидностью;
  • Копия документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах ранения. Этот документ должен доказывать, что военный получил ранения на поле боя, а не сам нанес себе повреждение;
  • Справка медико-социальной экспертной комиссии об установлении процента потери трудоспособности и решение соответствующего военно-медицинского учреждения по признанию ранения;
  • Справка медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности;
  • Если вы входите в рядовой или сержантский состав, необходимо предъявить военный билет и его заверенную копию, а также справку о прохождении военной службы;
  • Для офицеров – удостоверение или военный билет офицера запаса и его копию и выписку из послужного списка;
  • Все медицинские документы, характеризующие состояние вашего здоровья до начала прохождения военной службы, во время прохождения военной службы и после увольнения;
  • Документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, справку военно-лечебной комиссии, оригиналы и их заверенные копии;
  • Справка об обстоятельствах травмы или ее заверенной копии и/или заверенной копии Акта о несчастном случае;
  • Удостоверение участника боевых действий и их заверенную копию;
  • Если вы участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, необходимо предъявить удостоверение и его заверенную копию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о компенсации для военных за неиспользованный социальный отпуск.

Теги:
#Военные #Выплаты #Ранение