Более миллиона гривен: кто из военных может получить выплату от государства
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Размер выплаты будет зависеть от группы инвалидности бойца
Украинские военные продолжают получать выплаты от государства и одна из них является денежная помощь за ранения во время войны.
Как сообщает Факты, чтобы получить выплату, военным нужно собрать определенный список документов.
Какие выплаты может получить раненый военный
- денежное обеспечение военнослужащего;
- выплата так называемых боевых, то есть дополнительного вознаграждения в сумме 100 тыс. грн;
- единовременная денежная помощь.
"Выплата дополнительного вознаграждения (боевых) осуществляется за период пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в том числе и зарубежных), включая время перемещения из одного больничного учреждения здравоохранения в другое, а также пребывание в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению (постановлению) военно-врачебной (врачебно-экспертной, медицинской) комиссии ”, — говорится в сообщении.
Единовременные денежные выплаты в зависимости от последствий ранения
- 400-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности I группы. (1 073 600 грн.);
- 300-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности II группы (805 200 грн.);
- 250-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности III группы (671 000 грн.).
В то же время. есть еще одна выплата для бойца, который получил ранение при исполнении им обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности. Он может получить 70-кратный размер (187 880 грн) или 50-кратный (134 200 грн) размер прожиточного минимума.
Какие документы нужно собрать военному для получения выплаты за ранение
- Направление или заявление на проведение военно-больничной комиссии;
- Паспорт гражданина Украины и его заверенную копию;
- Заявление, написанное собственноручно, о выплате единовременной помощи в связи с ранением или инвалидностью;
- Копия документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах ранения. Этот документ должен доказывать, что военный получил ранения на поле боя, а не сам нанес себе повреждение;
- Справка медико-социальной экспертной комиссии об установлении процента потери трудоспособности и решение соответствующего военно-медицинского учреждения по признанию ранения;
- Справка медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности;
- Если вы входите в рядовой или сержантский состав, необходимо предъявить военный билет и его заверенную копию, а также справку о прохождении военной службы;
- Для офицеров – удостоверение или военный билет офицера запаса и его копию и выписку из послужного списка;
- Все медицинские документы, характеризующие состояние вашего здоровья до начала прохождения военной службы, во время прохождения военной службы и после увольнения;
- Документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, справку военно-лечебной комиссии, оригиналы и их заверенные копии;
- Справка об обстоятельствах травмы или ее заверенной копии и/или заверенной копии Акта о несчастном случае;
- Удостоверение участника боевых действий и их заверенную копию;
- Если вы участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, необходимо предъявить удостоверение и его заверенную копию.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о компенсации для военных за неиспользованный социальный отпуск.