Більше мільйона гривень: хто з військових може отримати виплату від держави

Розмір виплати залежатиме від групи інвалідності бійця

Українські військові продовжують отримувати виплати від держави і одна з таких є грошова допомога за поранення під час війни.

Як повідомляє Факти, щоб отримати виплату, військовим потрібно зібрати певний перелік документів.

Які виплати може отримати поранений військовий

грошове забезпечення військовослужбовця;

виплата так званих бойових, тобто додаткової винагороди в сумі 100 тис. грн;

одноразова грошова допомога.

"Виплата додаткової винагороди (бойових) здійснюється за період перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (зокрема й закордонних), включно з часом переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого, а також перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії", — мовиться у повідомленні.

Одноразові грошові виплати в залежності від наслідків поранення

400-кратний розмір прожиткового мінімуму , встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. (1 073 600 грн.);

, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. 300-кратний розмір прожиткового мінімуму , встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи (805 200 грн.);

, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи 250-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (671 000 грн.).

Водночас. є ще одна виплата для бійця, який зазнав поранення під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності. Він може отримати 70-кратний розмір (187 880 грн) або 50-кратний (134 200 грн) розмір прожиткового мінімуму.

Які документи потрібно зібрати військовому для отримання виплати за поранення

Направлення або заява на проведення військово-лікарняної комісії;

Паспорт громадянина України та його засвідчену копію;

Заява, написану власноручно, про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з пораненням чи інвалідністю;

Копія документа, що свідчить про причини та обставини поранення. Цей документ має доводити, що військовий отримав поранення на полі бою, а не сам наніс собі ушкодження;

Довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка втрати працездатності та рішення відповідної військово-медичної установи щодо визнання поранення;

Довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;

Якщо ви належите до рядового чи сержантського складу, необхідно пред’явити військовий квиток та його засвідчену копію, а також довідку про проходження військової служби;

Для офіцерів – посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його копію і витяг із послужного списку;

Всі наявні медичні документи, що характеризують стан вашого здоров’я до початку проходження військової служби, під час проходження військової служби та після звільнення;

Документи військово-лікарської експертизи: свідоцтво про хворобу, довідку військово-лікувальної комісії, оригінали та їхні засвідчені копії;

Довідка про обставини травми або її засвідчену копію та/або засвідчену копію Акта про нещасний випадок;

Посвідчення учасника бойових дій та його засвідчену копію;

Якщо ви брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно пред’явити посвідчення та його засвідчену копію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про компенсацію для військових за невикористану соціальну відпустку.