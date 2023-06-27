Компенсація за піднайом житла: чи змінився розмір виплати для бійців в червні

Розмір грошової компенсації залежатиме від двох факторів

Українські військові мають право на додаткові виплати. Окрім неї бійці ще отримають фінансову допомогу за піднайом житла. Її розмір змінюватиметься за двох обставин.

Як повідомляє видання Міністерства Оборони України Аrmyinform, ця сума збільшується залежно від населеного пункту або кількості членів родини.

Тож, розмір грошової допомоги за піднайом житла у червні 2023 становитиме:

у Києві — 3 800 грн на місяць;

в обласних центрах — 2 850 грн на місяць;

в інших населених пунктах — 1 900 грн на місяць.

Водночас, якщо в сім'ї військовослужбовця є три або більше людей, то вищезазначені суми збільшуються в 1,5 рази:

у місті Київ – 5 700 грн на місяць;

в обласних центрах – 4 275 грн на місяць;

в інших населених пунктах – 2 850 грн на місяць.

Тож, загалом розмір грошової компенсації не змінився і виплата надходитиме щомісячно (цього місяці за попередній).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові мають право на виплати на вирішення побутових питань. Держава допомагатиме бійцям з лікуванням різних хвороб, які було отримано під час службового обов'язку.