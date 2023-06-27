Компенсация за поднаем жилья: изменился ли размер выплаты для бойцов в июне

Размер денежной компенсации будет зависеть от двух факторов

Украинские военные имеют право на дополнительные выплаты. Кроме нее бойцы еще получат финансовую помощь по поднаему жилья. Ее размер будет изменяться при двух обстоятельствах.

Эта сумма увеличивается в зависимости от населенного пункта или количества членов семьи.

Итак, размер денежной помощи по поднаем жилья в июне 2023 года составит:

в Киеве — 3 800 грн в месяц;

в областных центрах — 2 850 грн в месяц;

в других населенных пунктах — 1 900 грн в месяц.

В то же время, если в семье военнослужащего есть три или более человек, то вышеуказанные суммы увеличиваются в 1,5 раза:

в городе Киев – 5700 грн в месяц;

в областных центрах – 4 275 грн в месяц;

в других населенных пунктах – 2850 грн в месяц.

Поэтому, в целом размер денежной компенсации не изменился и выплата будет поступать ежемесячно (в этом месяце за предыдущий).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные имеют право на выплаты по решению бытовых вопросов. Государство будет помогать бойцам с лечением различных болезней, полученных во время служебного долга.