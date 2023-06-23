Четырехкратная денежная выплата: кому из военных государство начислит деньги

У военных в Украине есть возможность получить четырехкратную денежную помощь

Украинские военные продолжают получить дополнительные денежные выплаты. Теперь есть бойцы, которым начислят выплату в размере до 16 тысяч гривен согласно проекту Министерства по делам ветеранов Украины и Красного Креста Украины.

Как сообщается на сайте Минветеранов, на выплату имеют право ветераны, получившие инвалидность I или II группы в результате боевых действий.

Кроме военных, на эти деньги также могут рассчитывать украинцы, получившие статус личности с инвалидностью в результате войны I или II группы. Таким лицам государство начислит платеж в размере 4 тысяч гривен.

Выплаты будут производиться в течение четырех месяцев независимо от получения ими других видов пособия. То есть человеку выплатят 16 тыс. грн за четыре месяца.

Чтобы получить помощь, нужно обратиться к е-Ветеран (система на базе Единого государственного реестра ветеранов войны) с заявлением о начислении.

Последовательность действий на сайте:

Перейдите в систему есть-Ветеран. Найдите категорию Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны и нажмите на ссылку. Теперь необходимо пройти электронную идентификацию и аутентификацию. Для этого вам понадобится электронная подпись. На экране появится информация о вас, обязательно проверьте личные данные (ФИО, регистрационный номер учетной карты налогоплательщика) и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты. Перед отправкой заявления повторно проверьте личную информацию и согласитесь на обработку и передачу данных о себе для получения денежной помощи. После отправки заявка поступит в Минветеранов. Там проверят данные о вас и найдут вас в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Следует заметить, что сообщения о начислении или отказе пособия не посылаются. То есть вы просто получите деньги на карту. В случае неполучения выплаты, позвоните Минветеранам по номеру +380 (63) 227-14-56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об уволенных со службы военных, имеющих право на ежемесячное пожизненное денежное обеспечение.