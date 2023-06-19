Пожизненное денежное обеспечение: кто из украинцев будет иметь право на такую выплату

Сумма выплаты будет зависеть от группы инвалидности лица

Уволенные со службы украинские военные будут иметь право на пенсию или ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственную социальную помощь.

Как сообщает New Voice, выплата принадлежит лицам с инвалидностью в результате войны.

От чего будет зависеть сумма месячного денежного обеспечения вышеупомянутых лиц:

лицам с инвалидностью I группы — в размере 50 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность; (прожиточный минимум — 2093 гривны)

лицам II группы — 40 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

лицам II группы – 30 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Согласно установленному закону о Государственном бюджете Украины, лицам с инвалидностью начисляются средства ежегодно 5 мая.

К тому, же лицам с инвалидностью II и III групп из числа участников боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и старше, предоставляются льготы, предусмотренные для лиц с инвалидностью в результате войны I группы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о дополнительных двух выплатах демобилизованным военным на отдыхе.