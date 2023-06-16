Выплата "боевых" в июне: какие изменения планируются в денежном обеспечении военных

В Украине защитникам и защитницам гарантируются некоторые выплаты

Украинским военным гарантировано денежное обеспечение и некоторые выплаты боевых в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен.

Каким военным в июне будет начисляться выплата, рассказывает издание New Voice.

Боевые в размере 30 тысяч гривен получают военные, кто выполняет специальные задания по боевым приказам. К ним относятся, например, военные, осуществляющие противовоздушное прикрытие и наземную оборону критических объектов, обеспечение сил обороны в соответствии с боевыми или логистическими распоряжениями.

Боевые в сумме 50 тысяч гривен выплачиваются руководителям, выполняющим боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.

Боевые 100 тысяч гривен насчитываются бойцам, которые находятся на передовой и участвуют в боевых действиях. Выплату будут наращивать пропорционально времени выполнения задач. Также их получают за конкретный период пропорционально дням выполнения боевых задач военным Воздушных сил (ПВО, пилоты), морякам, военным медикам, если эти задачи выполнялись в зоне боевых действий на передовой.

В сообщении добавляется, что военные контрактной службы могут получать 30 тысяч и 100 тысяч гривен. Однако для срочников эта выплата невозможна и им начисляют деньги в зависимости от должностного оклада – от 350 до 700 гривен.

Бойцы, не имеющие права на выплаты "боевых":

те, кто на период обучения находится за границей;

курсанты, которые учатся в Украине, но при условии, что они не задействованы в выполнении боевого задания или распоряжения;

что несут службу не в зоне боевых действий и не имеют приказа о боевом задании;

что находятся в ИТ-войсках.

Какой пакет документов требуется для оформления выплаты:

номер по порядку;

воинское звание военнослужащего;

фамилия, имя и отчество;

период участия в боевых действиях

"Дополнительную денежную награду начисляют на основе приказа командира части за месяц, в котором обязательно указывается выплата отдельными пунктами 100, 50, или 30 тысяч гривен личному составу за период выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям) пропорционально времени выполнения таких задач», —подчеркивает издание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о деньгах, которые предусмотрены уволенным военным.