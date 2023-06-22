Изменились ли зарплаты у военных в июне: кто из бойцов получает наименьшую выплату

Зарплата военным с мая осталась без изменений

Денежное обеспечение украинских военных в последний раз претерпело изменения в феврале 2023 года, когда Минобороны обнародовало новый порядок начисления выплат. Но сумма зарплаты бойцов не изменится.

Как сообщает 24 Канал, размер зарплаты будет зависеть от звания и местонахождения.

Наибольшую выплату насчитывают командиру бригаду — 62 тысячи (без дополнительного вознаграждения), а 150 (участвующие непосредственно в боевых действиях).

А самую маленькую зарплату получает рекрут — 43 тысячи (без "боевых"), а 120 тысяч (на линии фронта).

В июне 2023-го такой военнослужащий получит:

20 130 гривен, если не включено в состав группировок войск и не выполняет боевых задач;

50 130 гривен, если выполняет боевые (специальные) задания;

120 130 гривен, если принимает участие непосредственно в боевых действиях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинским военным гарантированы выплаты "боевых" в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен.