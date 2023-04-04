Денежное обеспечение военнослужащих: какие выплаты гарантирует государство

Военнослужащие по закону получают финансовые выплаты, которые гарантирует страна

В Украине военнослужащие имеют право на различные финансовые выплаты. Государство гарантирует военным достаточное материальное, денежное и другие виды обеспечения в объеме, отвечающем условиям службы. Это стимулирует закрепление обученных военных кадров.

Как пишет Министерство обороны Украины, финансовое обеспечение определяется в зависимости от должности, военного звания, продолжительности работы, интенсивности и условий военной службы, квалификации, ученой степени и ученого звания военнослужащего.

За военнослужащими, которые временно проходят службу за пределами Украины, сохраняется выплата денежного обеспечения в гривнах и выплачивается вознаграждение в иностранной валюте по нормам и в порядке, определяемом Кабинетом министров.

Для военнослужащих, захваченных в плен или заложников, а также интернированных в нейтральные государства или без вести пропавших, сохраняются выплаты в размере должностного оклада по последнему месту службы, оклада за воинское звание, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения постоянного характера и других видов денежного обеспечения с учетом изменений выслуги лет и норм денежного обеспечения.

Семьям таких военнослужащих ежемесячно выплачивается денежное обеспечение, а также дополнительные и другие виды финансовых обеспечений, в порядках и в размерах, устанавливаемых Кабинетом министров Украины.

*Действие этого пункта не распространяется на военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших воинские части (места службы) или дезертировавших из ВСУ или других образованных воинских формирований и правоохранительных органов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о компенсации военным ВСУ за аренду жилья. Эта сумма увеличивается от населенного пункта или от количества членов семьи.