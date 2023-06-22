Чи змінились зарплати у військових у червні: хто з бійців отримує найменшу виплату

Зарплата військовим з травня залишилась без змін

Грошове забезпечення українських військових востаннє зазнало змін у лютому 2023 року, коли Міноборони оприлюднило новий порядок нарахування виплат. Але сума зарплати бійців не зміниться.

Як повідомляє 24 Канал, розмір зарплати залежатиме від звання та місцезнаходження.

Тож, найбільшу виплату нараховують командиру бригаду — 62 тисяч (без додаткової винагороди), а 150 (які беруть безпосередньо участь у бойових діях).

А найменшу зарплату отримує рекрут — 43 тисяч (без "бойових"), а 120 тисяч (на лінії фронту).

У червні 2023-го такий військовослужбовець отримає:

20 130 гривень, якщо не включено до складу угруповань військ і не виконує бойових завдань;

50 130 гривень, якщо виконує бойові (спеціальні) завдання;

120 130 гривень, якщо бере участь безпосередньо у бойових діях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українським військовим гарантовано виплати "бойових" у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень.