Грошове забезпечення військовослужбовців: які виплати гарантує держава

Військовослужбовці за законом отримуют фінансові виплати, які гарантує Україна

В Україні військовослужбовці мають право на різні фінансові виплати. Держава гарантує військовим достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам служби. Це стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.

Як пише Міністерство оборони України, фінансове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості роботи, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня та вченого звання військовослужбовця.

За військовослужбовцями, які тимчасово проходять службу за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення у гривнях та виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами і в порядку, що визначаються Кабінетом міністрів.

Для військовослужбовців, які захоплені в полон або є заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

Сім’ям таких військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, а також додаткові та інші види фінанових допомог, у порядку та в розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

*Дія цього пункту не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або дезертирували зі ЗСУ, чи інших утворених військових формувань та правоохоронних органів.

Нагадуємо, раніше "Телеграф" писав про компенсацію військовим ЗСУ за піднайом житла. Ця сума збільшується від населеного пункту або кількості членів родини.