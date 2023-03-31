Компенсація військовим за найм житла: кому і скільки платять

Військовим ЗСУ виплачують допомогу за піднайом житла

Українські військослужбовці мають право отримати фінансову допомогу за піднайом житла. Ця сума збільшується залежно від населеного пункту або кількості членів родини.

Відповідно до окремого дорученням міністра оборони Олексія Резнікова, на 2023 рік визначено розмір виплат військовим ЗСУ за піднайом оселі, однак нарахування змінюється залежно від фактичного місця проживання. Про це пише Telegram-канал Military Media Center.

Розмір грошової компенсації за піднайом житла 2023 становитиме:

у Києві — 3 800 грн на місяць;

в обласних центрах — 2 850 грн на місяць;

в інших населених пунктах — 1 900 грн на місяць.

Якщо у військового є сім'я з трьох і більше чоловік, то розміри виплати збільшуються в 1,5 разу:

у місті Київ – 5 700 грн на місяць;

в обласних центрах – 4 275 грн на місяць;

в інших населених пунктах – 2 850 грн на місяць.

Грошова допомога надходитиме щомісячно (цього місяці за попередній).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплати військовим у разі поранення чи інвалідності. Для отримання грошової виплати військовослужбовцям слід пройти кілька інстанцій.