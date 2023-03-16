Частина військових в Україні може отримувати 50 тисяч гривень: для кого передбачена доплата
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Для призначення виплати мають бути певні підстави
В Україні є три види доплат військовим у розмірі 100, 50 та 30 тисяч гривень. Кожна з них розрахована на певні категорії військовослужбовців. Українцям розповіли, хто може претендувати на отримання нової доплати у розмірі 50 тисяч гривень та які для цього є умови.
У 2023 до порядку виплат грошового забезпечення військовим було внесено деякі зміни, згідно з якими виплати у розмірі 100 тисяч гривень залишилися незмінними, 30 тисяч гривень мають право отримувати лише деякі категорії, і водночас було введено нову доплату у розмірі 50 тисяч. Про це представник Гельсінкської спілки з прав людини адвокат Роман Лихачов розповів виданню NV.
"З’явилося поняття виплати 50 тисяч гривень тим, хто виконує бойові завдання у складі, як правило, військового управління, штабу — це ті, хто здійснює оперативне управління підрозділами. Перелік цих органів буде визначено головнокомандувачем ЗСУ або начальником Генштабу", — сказав юрист.
Кому виплачують 100, 50 та 30 тисяч гривень
100 тисяч можуть одержувати військові за безпосередню участь у боях на лінії зіткнення. Також на цю виплату можуть претендувати військовослужбовці, які потрапили в полон або отримали поранення під час бою.
50 тисяч гривень передбачено для тих, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання, будуть у Генштабі та головнокомандувач ЗСУ.
30 тисяч гривень сплачують тим, хто виконує спеціальні бойові завдання. Вони можуть бути як на лінії зіткнення, так і в інших місцях.
Підстави для призначення виплат військовим
Додаткові виплати у розмірі 100, 50 та 30 тисяч гривень нараховують військовим на основі наказу командира частини за місяць. При цьому в ньому має бути зазначено суму виплат за період виконання бойових завдань.
У довідці про виконання бойових завдань мають бути зазначені такі реквізити:
- номер за порядком;
- військове звання військовослужбовця;
- прізвище, ім’я та по батькові;
- період участі у бойових діях.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові можуть отримувати компенсацію за оренду житла. Розмір виплати залежить від місця проживання та ще кількох певних факторів.