У якому разі військовим сплачують зарплату з минулого місця роботи: роз'яснення

У законодавстві зазначено лише один випадок, коли мобілізовані можуть одержувати зарплату від минулого роботодавця

За чоловіками, яких мобілізували до армії, має зберігатися місце та посада на колишній офіційній роботі. Проте заробітна плата за мобілізованим працівником не зберігається.

Про це йдеться у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин" від 01.07.2022 №2352-IX. Але є винятки, згідно з якими продовжує виплачуватись зарплата.

Зберігати робоче місце мають як юридичних осіб, і ФОП. Триває це доти, доки триває воєнний стан, доки не закінчиться контракт чи доки не закінчиться термін служби.

Зарплата на період мобілізації зберігається за бійцями, які проходять службу у добровольчих формуваннях ТРО. У Законі України "Про військовий обов’язок та військову службу" ця категорія військовослужбовців підпадає під дію ч.1 ст. 119 КЗпП, за рахунок чого і зберігаються виплати на минулому місці роботи.

Зарплата нараховуватиметься протягом усього терміну служби. Щоб підтвердити своє право на її отримання, доброволець має надати роботодавцю низку документів:

контракт добровольця територіальної оборони,

довідку/витяг з наказу, що видається на вимогу військовослужбовця – члена добровольчого формування командиром добровольчого формування, що містить інформацію про включення до списку осіб, залучених до виконання державного чи громадського обов’язку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка зарпата у військовослужбовців в Україні. Порівняно з березнем 2022 року оплата праці українських захисників суттєво зросла.