Українським військовим не підвищать виплати? В уряді зробили заяву

Пенсія зросте на 20%

Навесні 2023 року в Україні заплановано планову індексацію пенсійних виплат, під час якої пенсії хочуть підняти на 20%. При цьому в мережі з’являлася інформація, що не всі категорії громадян зможуть розраховувати на підвищення, зокрема військові пенсіонери.

Остаточну заяву з цього приводу зробила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, передає "24 канал".

Жолнович запевнила, що індексація торкнеться всіх категорій пенсіонерів, у тому числі військових.

"Вже почали поширюватися чутки, чи всі можуть розраховувати на підвищення. За формулою, визначеною чинним законодавством, індексація передбачена лише для тих категорій, хто отримує пенсію вище за мінімальну. Зазвичай люди, які мають невеликий стаж або невеликий заробіток, уже мають певні гарантії, так сказати, "дотягування" виплат, які під індексацію не підпадали, але цього року ми розуміємо, що інфляція значно з’їла доходи наших громадян, тому ми працюємо над тим, щоб забезпечити всім категоріям підвищення на 20% пенсій, навіть тим, у кого вона найменша. Військовим пенсіонерам також", - заявила міністр.

При цьому експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський у коментарі каналу зазначив, що останнім часом надходить суперечлива інформація з урядових джерел щодо цієї ситуації.

"Лише кілька днів тому перший заступник Комітету із соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк говорив, що поки що під питанням підвищення пенсій військовим, науковцям та держслужбовцям. А насамперед проіндексують найбільш малозабезпечені категорії", — каже Павловський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що частина військових мають право на додаткові виплати.

Також ми повідомляли, що українські воїни можуть розраховувати на ще один вид виплат.