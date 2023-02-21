Українські воїни можуть розраховувати на ще один вид виплат: подробиці

Навіть після звільнення зі служби, військовослужбовець залишається у житловій черзі

Українські воїни можуть розраховувати на житлові компенсації у разі відмови від отримання житла. Виплати належать тим, хто має вислугу щонайменше 20 років.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України №15 від 6 січня 2023 року. У разі звільнення з військової частини право на одержання житла чи виплат зберігається за людиною.

У документі зазначено, що пункт 29 Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями буде викладено у новій редакції. Є низка випадків, коли військовослужбовець залишається у черзі на отримання житла з державного житлового фонду, що визначається часом зарахування на облік:

у разі звільнення з військової служби у запас за станом здоров’я,

має вислугу військової служби не менше 20 років,

у разі звільнення у відставку,

у разі скорочення штатів або проведення інших організаційних заходів у разі неможливості їх використання на військовій службі.

У черзі на житло військовослужбовець стає у військовій частині, але якщо її розформували — то за чергу відповідають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або інші відповідні квартирно-експлуатаційні органи.

Але за бажанням військовослужбовець може відмовитися від отримання житла. У такому разі йому належать компенсаційні виплати. Проте розмір виплат та порядок їх нарахування не зазначено у постанові Кабміну.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські воїни можуть отримати виплати від Червоного хреста. Сума допомоги сягає 16 тисяч гривень.