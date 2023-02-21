Украинские воины могут рассчитывать на еще один вид выплат: подробности

Даже после увольнения со службы, военнослужащий остается в жилищной очереди

Украинские воины могут рассчитывать на жилищные компенсации в случае отказа от получения жилья. Выплаты положены тем, кто у кого выслуга составляет минимум 20 лет.

Об этом сказано в постановлении Кабинета министров Украины №15 от 6 января 2023 года. В случае увольнения из воинской части право на получение жилья или выплат сохраняется за человеком.

В документе сказано, что пункт 29 Порядка обеспечения военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями будет изложен в новой редакции. Есть ряд случаев, когда военнослужащий остается в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда, которая определяется временем зачисления на учет:

в случае увольнения с военной службы в запас по состоянию здоровья,

имеет выслугу военной службы не менее 20 лет,

в случае увольнения в отставку,

в случае сокращения штатов или проведением других организационных мероприятий в случае невозможности их использования на военной службе.

В очереди на жилье военнослужащий становится в воинской части, но если ее расформировали — то за очередь несут ответственность территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или другие соответствующие квартирно-эксплуатационные органы.

Но по желанию, военнослужащий может отказаться от получения жилья. В таком случае ему полагаются компенсационные выплаты. Однако размер выплат и порядок их начисления не указаны в постановлении Кабмина.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, украинские воины могут получить выплаты от Красного креста. Сумма помощи достигает 16 тысяч гривен.