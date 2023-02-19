Украинские ветераны могут получить помощь от Красного креста: сколько платят и что надо сделать
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Кто может получить помощь от МККК
Украинским ветеранам боевых действий, которые получили инвалидность I или II категории, выплатят помощь в размере 16 тысяч гривен.
Как говорится в сообщении на сайте Кабмина, инициатива будет воплощена Министерством по делам ветеранов в содействии с Международным комитетом красного креста (МККК).
К участи в программе помощи допускаются лица, имеющие статус ветерана в соответствии с украинским законодательством, чьи данные внесены в Единый госреестр ветеранов, а также получившие во время боевых действий инвалидность I или II группы.
Вне зависимости от других видов оформленной помощи, они смогут получить 16 тысяч гривен, которые будут выплачиваться частями по 4000 гривен в течение четырех месяцев.
Для регистрации необходимо:
- иметь цифровую подпись (если ее нет, то можно воспользоваться этой инструкцией);
- перейти на сайт Минветеранов и подать заявление на участие в соответствующей программе по этой ссылке;
- пройти процедуру идентификации с использованием электронной подписи и проверить свои данные;
- указать номер расчетного счета в формате IBAN, номер телефона и адрес электронной почты.
Если счета IBAN нет, то его стоит предварительно открыть в любом банке.
Отмечается, что Минветеранов в целях защиты данных ветеранов не будет оповещать о том, будет ли начислена помощь или нет. Однако если деньги в указанные сроки так и не пришли, то можно обратиться к ведомству по номеру +380636889596.
Пока проект работает в тестовом режиме.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие выплаты положены украинским военнослужащим, которые получили ранение на фронте.