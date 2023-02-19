Украинские ветераны могут получить помощь от Красного креста: сколько платят и что надо сделать

Кто может получить помощь от МККК

Украинским ветеранам боевых действий, которые получили инвалидность I или II категории, выплатят помощь в размере 16 тысяч гривен.

Как говорится в сообщении на сайте Кабмина, инициатива будет воплощена Министерством по делам ветеранов в содействии с Международным комитетом красного креста (МККК).

К участи в программе помощи допускаются лица, имеющие статус ветерана в соответствии с украинским законодательством, чьи данные внесены в Единый госреестр ветеранов, а также получившие во время боевых действий инвалидность I или II группы.

Вне зависимости от других видов оформленной помощи, они смогут получить 16 тысяч гривен, которые будут выплачиваться частями по 4000 гривен в течение четырех месяцев.

Для регистрации необходимо:

иметь цифровую подпись (если ее нет, то можно воспользоваться этой инструкцией);

перейти на сайт Минветеранов и подать заявление на участие в соответствующей программе по этой ссылке;

пройти процедуру идентификации с использованием электронной подписи и проверить свои данные;

указать номер расчетного счета в формате IBAN, номер телефона и адрес электронной почты.

Если счета IBAN нет, то его стоит предварительно открыть в любом банке.

Отмечается, что Минветеранов в целях защиты данных ветеранов не будет оповещать о том, будет ли начислена помощь или нет. Однако если деньги в указанные сроки так и не пришли, то можно обратиться к ведомству по номеру +380636889596.

Пока проект работает в тестовом режиме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие выплаты положены украинским военнослужащим, которые получили ранение на фронте.