Укр

Выплаты военным: какая компенсация положена за боевое ранение

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Выплаты военным
Выплаты военным

Сумма компенсации зависит от тяжести ранения

Украинские военнослужащие, которые получили ранение во время выполнения боевой задачи могут рассчитывать на компенсацию от государства.

Как рассказал адвокат Дмитрий Ювдий, размер выплат в этом случае зависит от того, привело ли ранение к инвалидности и насколько тяжелым оно было.

"Ранение может быть получено во время несения службы, но не связано с выполнением боевых задач или боевых столкновений. То есть мы говорим именно о боевом ранении", — уточнил он.

Так в 2023 году получение после получения боевого ранения можно получить компенсацию в размере:

  • 400 прожиточных минимумов (1 073 600 грн), в случае если оно привело к инвалидности I группы;
  • 300 прожиточных минимумов (805 200 грн), если оно привело к инвалидности II группы;
  • 250 прожиточных минимумов (671 000 грн), если оно привело к инвалидности III группы.

Если ранение не привело к инвалидности, но стало причиной временной потери трудоспособности, то за это предусмотрена выплата от 50 до 70 прожиточных минимумов (134-187 тысяч гривен).

Адвокат также объяснил, что инвалидность и степень потери трудоспособности устанавливается медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК), а вот военно врачебная комиссия (ВВК) делает вывод о том, получено ли ранение вследствие выполнения боевой задачи или нет. В случае несогласия с выводом, его можно обжаловать в суде.

Напомним, с 1 февраля изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения для военнослужащих, в связи с этим многие из них стали получать меньше.

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#Выплаты #ВСУ