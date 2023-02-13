30, 50 и 100 тысяч гривен: юрист объяснил, как изменились выплаты надбавок военным

Теперь в ВСУ есть не две градации выплат, а три

С 1 февраля в Украине изменили порядок дополнительного денежного вознаграждения для военнослужащих ВСУ и сотрудников системы Министерства внутренних дел. Стало известно, кого из военных больше всего коснулись изменения.

Самую большую выплату в размере 100 тысяч гривен для военных, которые участвуют в боевых действиях или обеспечивают меры по нацбезопасности и обороне, находясь в районах ведения боевых действий, оставили. Однако количество военных, которые получали данные выплаты, сократили. Об этом адвокат приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев рассказал в интервью NV.

"В дальнейшем Генштаб определил принцип географии для определения того, где идут эти боевые действия. То есть, приняли соответствующий приказ и были более четко определены места, которые считаются зонами проведения боевых действий", — сказал Лихачев.

Относительно выплат в 50 тысяч гривен адвокат подчеркнул, что их выплачивают тем, кто выполняет боевые задания в составе военного управления, штаба, то есть осуществляющим оперативное управление подразделениями. Полный список этих органов будет определен главнокомандующим или же начальником Генерального штаба.

Лихачев также отметил, что больше всего вопросов после нововведений касаются выплат в размере 30 тысяч гривен, которые ранее получали все военные в тылу.

"Это довольно существенная надбавка. Теперь это изменено, и фактически такие выплаты производятся тем, кто выполняет согласно боевым приказам боевые задания в составе действующих группировок войск сил обороны. Простыми словами, доплаты 30 тыс. грн оставили военнослужащим, которые непосредственно в зоне боевых действий, но, скажем, не на первой линии разграничения", — пояснил он

Хотя изменения должны были больше касаться надбавки в 30 тысяч гривен, но вместе с тем появились еще и новые выплаты в размере 50 тысяч.

"Но при этом ввели понятие выплаты 50 тыс. грн, потому что раньше было 100 тыс. и 30 тыс. То есть теперь есть не две, а три градации", — констатировал он.

Адвокат подчеркнул, что говорили и об увеличении должностных окладов украинских воинов. Однако соответствующих документов, которые бы подтверждали эту информацию, Лихачев не видел в открытом доступе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские военные могут получить от 6700 до 13 400 гривен. Назначением и выплатами будет заниматься Пенсионный фонд Украины.