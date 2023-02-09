От 6700 до 13 400 гривен: кто из военных может получить выплаты

Право на выплаты имеют несколько категорий военных

Кабинет министров вводит ежемесячные дополнительные выплаты для граждан нашей страны, которые удостоены звания Героя Украины, а также для семей погибших ветеранов, удостоенных наград за заслуги перед Родиной.

Назначение и выплаты будут осуществляться Пенсионным фондом Украины. Речь идет о разных суммах, каждая их которых зависит от заслуги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Выплаты предусмотрены для:

граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной и которым, начиная с 2014 года, присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" — 3 размера минимальной заработной платы или 20 100 грн.

граждан, которых начиная с 2014 года награждены:

- орденом Богдана Хмельницкого трех степеней – 2 размера минимальной заработной платы или 13 400 грн;

- орденом "За мужество" трех степеней — 1 размер минимальной заработной платы или 6 700 грн;

- орденом княгини Ольги трех степеней – 1 размер минимальной заработной платы или 6 700 грн.

нетрудоспособных членов семьи погибших (умерших) лиц из числа награжденных посмертно орденом "Золотая Звезда", которые получили звание Героя Украины или же один из вышеперечисленных орденов — 6 700 грн.

Как получить выплаты

Граждане, которые имеют право на получение указанных выплат, состоящие на учете в территориальных органах ПФУ, назначения будут начисляться автоматически.

Лица, которые имеют право на получение помощи, но не состоят на учете в органах ПФУ, должны обратиться этого в Пенсионный фонд для назначения выплат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что для некоторых украинских военных предусмотрены выплаты от государства в размере 100 тысяч гривен.