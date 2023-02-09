Від 6700 до 13 400 гривень: хто із військових може отримати виплати

Право на виплати мають кілька категорій військових

Кабінет міністрів запроваджує щомісячні додаткові виплати для громадян нашої країни, які мають звання Героя України, а також для сімей загиблих ветеранів, відзначених нагородами за заслуги перед Батьківщиною.

Призначення та виплати здійснюватимуться Пенсійним фондом України. Йдеться про різні суми, кожна з яких залежить від присвоєної відзнаки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Виплати передбачені для:

громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та яким, починаючи з 2014 року, надано звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" — 3 розміри мінімальної заробітної плати або 20 100 грн.

громадян, яких починаючи з 2014 року нагороджено:

- орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів – 2 розміри мінімальної заробітної плати або 13 400 грн.;

- орденом "За мужність" трьох ступенів — 1 розмір мінімальної заробітної плати або 6700 грн;

- орденом княгині Ольги трьох ступенів – 1 розмір мінімальної заробітної плати або 6700 грн.

непрацездатних членів сім’ї загиблих (померлих) осіб з числа нагороджених посмертно орденом "Золота Зірка", які отримали звання Героя України або один із перелічених вище орденів — 6 700 грн.

Як отримати виплати

Громадяни, які мають право на отримання зазначених виплат, які перебувають на обліку в територіальних органах ПФУ, призначення нараховуватимуть автоматично.

Особи, які мають право на отримання допомоги, але не перебувають на обліку в органах ПФУ, мають звернутися до Пенсійного фонду для призначення виплат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для деяких українських військових передбачено виплати від держави у розмірі 100 тисяч гривень.