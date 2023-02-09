Від 6700 до 13 400 гривень: хто із військових може отримати виплати
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Право на виплати мають кілька категорій військових
Кабінет міністрів запроваджує щомісячні додаткові виплати для громадян нашої країни, які мають звання Героя України, а також для сімей загиблих ветеранів, відзначених нагородами за заслуги перед Батьківщиною.
Призначення та виплати здійснюватимуться Пенсійним фондом України. Йдеться про різні суми, кожна з яких залежить від присвоєної відзнаки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.
Виплати передбачені для:
- громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та яким, починаючи з 2014 року, надано звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" — 3 розміри мінімальної заробітної плати або 20 100 грн.
- громадян, яких починаючи з 2014 року нагороджено:
- орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів – 2 розміри мінімальної заробітної плати або 13 400 грн.;
- орденом "За мужність" трьох ступенів — 1 розмір мінімальної заробітної плати або 6700 грн;
- орденом княгині Ольги трьох ступенів – 1 розмір мінімальної заробітної плати або 6700 грн.
- непрацездатних членів сім’ї загиблих (померлих) осіб з числа нагороджених посмертно орденом "Золота Зірка", які отримали звання Героя України або один із перелічених вище орденів — 6 700 грн.
Як отримати виплати
Громадяни, які мають право на отримання зазначених виплат, які перебувають на обліку в територіальних органах ПФУ, призначення нараховуватимуть автоматично.
Особи, які мають право на отримання допомоги, але не перебувають на обліку в органах ПФУ, мають звернутися до Пенсійного фонду для призначення виплат.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для деяких українських військових передбачено виплати від держави у розмірі 100 тисяч гривень.