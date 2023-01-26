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900 грн на комуналку: хто з українців може розраховувати на допомогу держави

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
Соцвиплати автоматично продовжать не усім Новина оновлена 26 січня 2023, 14:18
Соцвиплати автоматично продовжать не усім. Фото acmc.ua

Деякі українці отримають від держави допомогу у розмірі до 900 гривень, аби сплатити комунальні послуги

У 2023 році більшості українців, які хочуть отримувати соціальні виплати, доведеться здійснювати переєстрацію. Це означає, що під автоматичне подовження виплат підпадуть не усі.

Кого торкнеться перереєстрація

Як пише "Мінфін", з 1 січня деякі категорії українців повинні здійснити перереєстрацію соціальних виплат — а саме:

  • громадяни, які отримували допомогу від держави як члени малозабезпечених родин,
  • особи, які тимчасово отримують державну допомогу як непрацюючі, що досягли пенсійного віку, однак права на отримання пенсії не отримали,
  • українці, які отримували держдопомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Допомога від держави на сплату комуналки

В країні з дня повномасштабного російського вторгнення для громадян, які прихистили у себе двох і більше переселенців з "гарячих" регіонів мають право компенсувати витрати на комунальні послуги у сумі до 900 гривень.

Хто може отримати компенсацію:

  • повнолітні громадяни, які є власниками житла,
  • особи, які не мають заборгованостей по комуналці,
  • українці, які безкоштовно надали притулок переселенцям і громадяни, які зареєстрували в себе цих ВПО.

Зазначимо, що для того, аби отримати допомогу, вам потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування або залишити заявку на сайті — prykhystok.gov.ua.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі категорії українців мають право отримати допомогу від держави у сумі понад 3 тисячі гривень — кого це стосується.

Теги:
#Україна #Соцвиплати #Комунальні послуги #ВПО