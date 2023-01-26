900 грн на комуналку: хто з українців може розраховувати на допомогу держави

Деякі українці отримають від держави допомогу у розмірі до 900 гривень, аби сплатити комунальні послуги

У 2023 році більшості українців, які хочуть отримувати соціальні виплати, доведеться здійснювати переєстрацію. Це означає, що під автоматичне подовження виплат підпадуть не усі.

Кого торкнеться перереєстрація

Як пише "Мінфін", з 1 січня деякі категорії українців повинні здійснити перереєстрацію соціальних виплат — а саме:

громадяни, які отримували допомогу від держави як члени малозабезпечених родин,

особи, які тимчасово отримують державну допомогу як непрацюючі, що досягли пенсійного віку, однак права на отримання пенсії не отримали,

українці, які отримували держдопомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Допомога від держави на сплату комуналки

В країні з дня повномасштабного російського вторгнення для громадян, які прихистили у себе двох і більше переселенців з "гарячих" регіонів мають право компенсувати витрати на комунальні послуги у сумі до 900 гривень.

Хто може отримати компенсацію:

повнолітні громадяни, які є власниками житла,

особи, які не мають заборгованостей по комуналці,

українці, які безкоштовно надали притулок переселенцям і громадяни, які зареєстрували в себе цих ВПО.

Зазначимо, що для того, аби отримати допомогу, вам потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування або залишити заявку на сайті — prykhystok.gov.ua.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі категорії українців мають право отримати допомогу від держави у сумі понад 3 тисячі гривень — кого це стосується.