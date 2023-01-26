900 грн на комуналку: хто з українців може розраховувати на допомогу держави
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Деякі українці отримають від держави допомогу у розмірі до 900 гривень, аби сплатити комунальні послуги
У 2023 році більшості українців, які хочуть отримувати соціальні виплати, доведеться здійснювати переєстрацію. Це означає, що під автоматичне подовження виплат підпадуть не усі.
Кого торкнеться перереєстрація
Як пише "Мінфін", з 1 січня деякі категорії українців повинні здійснити перереєстрацію соціальних виплат — а саме:
- громадяни, які отримували допомогу від держави як члени малозабезпечених родин,
- особи, які тимчасово отримують державну допомогу як непрацюючі, що досягли пенсійного віку, однак права на отримання пенсії не отримали,
- українці, які отримували держдопомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам.
Допомога від держави на сплату комуналки
В країні з дня повномасштабного російського вторгнення для громадян, які прихистили у себе двох і більше переселенців з "гарячих" регіонів мають право компенсувати витрати на комунальні послуги у сумі до 900 гривень.
Хто може отримати компенсацію:
- повнолітні громадяни, які є власниками житла,
- особи, які не мають заборгованостей по комуналці,
- українці, які безкоштовно надали притулок переселенцям і громадяни, які зареєстрували в себе цих ВПО.
Зазначимо, що для того, аби отримати допомогу, вам потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування або залишити заявку на сайті — prykhystok.gov.ua.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі категорії українців мають право отримати допомогу від держави у сумі понад 3 тисячі гривень — кого це стосується.