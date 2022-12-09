Деяким українцям зупинять соцвиплати: кого стосується і що можна зробити

У ПФУ заявили, що виплати можна відновити

В Україні деякі категорії громадян можуть залишитися без соціальних виплат. При цьому у Пенсійному фонді України розповіли, як їх можна поновити.

Як передає "Пенсійний кур’єр", внаслідок перевірок місця проживання внутрішньопереміщених осіб (ВПО) виплати їм допомоги від держави можуть бути припинені.

"Це відбувається, якщо людину не застали за зазначеним під час реєстрації як ВПО місце проживання, а також вона не з’явилася протягом десяти календарних днів після цього до органів соціального захисту.", — йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що у Пенсійному фонді України запевнили, що такі виплати можна відновити. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, що це можливо у випадку, якщо людина має поважну причину для тривалої відсутності.

"У разі, якщо людина їздила кудись відпочивати або була, наприклад, у подальшому відрядженні, повертається пізніше, вона подає заяву — і виплати будуть відновлені, — наголосила чиновник. Подавати заяву на поновлення виплат також потрібно до органів соцзахисту.", — повідомляється у публікації.

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