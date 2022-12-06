До 33 тисяч на сім’ю: як українцям отримати нову грошову допомогу від Естонії

Кошти виплачуватимуть раз на місяць

З початком повномасштабної війни в Україні багато наших громадян можуть розраховувати на допомогу як від нашої держави, так і від міжнародних організацій. Одним із прикладів є фінансова допомога від Естонської ради у справах біженців.

Про те, як отримати, а також хто має право на дані виплати, повідомляється на офіційному сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Хто має право на отримання грошової допомоги

Українці, які постраждали внаслідок війни, — ВПО чи місцеві жителі Харківської, Лаганської, Запорізької, Донецької, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Чернігівської областей України. При цьому наголошується, що перевага надаватиметься найбільш уразливим категоріям громадян:

громадяни, члени сімей, які отримали поранення внаслідок бойових дій;

втратили житло внаслідок бойових дій;

ті, чи житло було частково зруйновано та потребує ремонту;

мати чи батько-одинак з неповнолітніми дітьми;

сім’ї, в яких хтось має інвалідність або онкологічні захворювання та потребують дорогого лікування;

втратили роботу;

переселенці, які не можуть повернутись додому, у зв’язку з окупацією території або бойових дій на ній;

малозабезпечені сім’ї працездатного віку

Що потрібно знати про допомогу від Естонської ради у справах біженців

Сума грошової виплати становить 2200 гривень на кожного члена сім’ї. Виплата коштів відбуватиметься один раз на місяць протягом трьох місяців. Максимальна кількість осіб із однієї сім’ї, які отримують виплати, становить п’ять осіб. Тобто за три місяці сім’я із п’яти осіб може отримати 33 тисячі гривень.

Як подати заявку

Щоб подати заявку на виплати, необхідно зателефонувати на номер: (067) 105-28-03. Громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, можуть подати заявку онлайн, заповнивши форму на сайті: register.pagulasabi.ee/uk. Після підтвердження заявки гроші будуть нараховані на ваш рахунок протягом п’яти днів.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українців може отримати 3400 гривень фінансової допомоги від держави.

Також ми повідомляли про те, що частина українських пенсіонерів можуть отримати серйозну надбавку до своїх виплат.