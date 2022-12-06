До 33 тысяч на семью: как украинцам получить новую денежную помощь от Эстонии

Денежные средства будут выплачиваться раз в месяц

С началом полномасштабной войны в Украине многие наши граждане могут рассчитывать на помощь, как от нашего государства, так и от международных организаций. Одним из примеров таковой являются финансовая помощь от Эстонского совета по делам беженцев.

О том, как получить, а также кто имеет право на данные выплаты сообщается на официальном сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кто имеет право на получение денежной помощи

Украинцы, пострадавшие в результате войны — ВПО или местные жители Харьковской, Лаганской, Запорожской, Донецкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской и Черниговской областей Украины. При этом отмечается, что предпочтение будет отдаваться наиболее уязвимым категориям граждан:

граждане, члены семей которые получили ранения в результате боевых действий;

потерявшие жилье в результате боевых действий;

те, или жилье было частично разрушено и требует ремонта;

мать или отец-одиночка с несовершеннолетними детьми;

семьи, в которых кто-то имеет инвалидность или онкологические заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении;

потерявшие работу;

переселенцы, которые не могут вернуться домой, в связи с оккупацией территории или боевых действий на ней;

малообеспеченные семьи трудоспособного возраста.

Что нужно знать о помощи от Эстонского совета по делам беженцев

Сумма денежной выплаты составляет 2200 гривен на на каждого члена семьи. Выплата средств будет происходить один раз в месяц на протяжении трех месяцев. Максимальное число лиц из одной семьи, получающих выплаты, составляет пять человек. То есть за три месяца семья из пяти человек может получить 33 тысячи гривен.

Как подать заявку

Для того, чтобы подать заявку на выплаты, необходимо позвонить на номер: (067) 105-28-03. Граждане, проживающие на временно оккупированных территориях могут подать заявку онлайн, заполнив форму на сайте: register.pagulasabi.ee/uk. После подтверждения заявки деньги будут начислены на ваш счет в течении пяти дней.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинцев может получить 3400 гривен финансовой помощи от государства.

Также мы сообщали о том, что часть украинский пенсионеров могут получить серьезную надбавку к своим выплатам.