Некоторые из украинцев могут получиться помощь в размере 3400 грн: кого это касается

На помощь могут рассчитывать и взрослые и дети

В связи с полномасштабным вторжением россии в Украину многие наши граждане могут претендовать на денежную помощь от государства или других организаций. Одним из видов такой помощи является единоразовая выплата суммой 3400 гривен.

В пресс-службе Минреинтеграции рассказали о том, что в рамках совместных проектов ведомства, Укрпочты и международных организаций жителям освобожденного Херсона и области предоставляется финансовая поддержка. Сообщается, что граждане, которые пережили российскую оккупацию могут через Укрпочту получить единоразовую выплату в размере 1200 и 2200 наличными на человека.

В Минреинтеграции отметили, что на помощь могут рассчитывать, как взрослые граждане, так и дети.

"Списки на получение средств формируют социальные работники органов местного самоуправления. Чтобы получить денежную поддержку, предварительно необходимо обратиться в соответствующий местный совет", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, подать заявку на предоставление помощи можно и онлайн. Для этого необходимо заполнить соответствующую анкету, перейдя по ссылкам. В случае возникновения дополнительных вопросов граждане могут обращаться на круглосуточную горячую линию: 15–48.

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