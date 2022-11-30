В Украине закончили выплату пенсий ноября и готовятся к декабрю: кто получит выплаты последним

В банках и на почте уже готовятся получать финансирование на декабрьские пенсии

Украинским пенсионерам завершают выплачивать профинансированные пенсии за ноябрь. Те, кто получает в банках уже видят сумму на счете, а в "Укрпочте" последние выплаты пенсий текущего месяца проведут 30 ноября. Это касается деоккупированных территорий Харьковской и Херсонской области.

Как сообщает Пенсионный фонд, уже готовятся к выплатам пенсий декабря — "Укрпочта" и уполномоченные банки уже получили ведомости, а финансирование выплат начнется с 1 декабря. Напомним, получать в последний месяц года многие украинцы будут повышенные пенсии.

Вырастут минимальная, максимальная пенсия, часть выплат по потере кормильца, надбавки к пенсиям и другие социальные пособия, привязанные к сумме прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Он увеличивается на 66 грн до 2093 грн в месяц.

В грядущем 2023 году на такие повышения рассчитывать не стоит. В Минсоцполитики пообещали сохранить уровень социальных выплат и их регулярность, но на увеличение претендовать смогут только пенсионеры, которым будут проводить индексацию пенсий в марте.