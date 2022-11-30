В Україні закінчили виплату пенсій листопада та готуються до грудня: хто отримає виплати останнім

У банках і поштою вже готуються отримувати фінансування на грудневі пенсії

Українським пенсіонерам завершують виплачувати профінансовані пенсії за листопад. Ті, хто отримує в банках, уже бачать суму на рахунку, а в "Укрпошті" останні виплати пенсій поточного місяця проведуть 30 листопада. Це стосується деокупованих територій Харківської та Херсонської областей.

Як повідомляє Пенсійний фонд, вже готуються до виплат пенсій грудня – "Укрпошта" та уповноважені банки вже отримали відомості, а фінансування виплат розпочнеться з 1 грудня. Нагадаємо, отримувати в останній місяць року багато українців будуть підвищені пенсії.

Виростуть мінімальна, максимальна пенсія, частина виплат зі втрати годувальника, надбавки до пенсій та інші соціальні допомоги, прив’язані до суми прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Він збільшується на 66 грн до 2093 грн на місяць.

У 2023 році на такі підвищення розраховувати не варто. У Мінсоцполітики пообіцяли зберегти рівень соціальних виплат та їх регулярність, але на збільшення претендувати зможуть лише пенсіонери, яким проводитимуть індексацію пенсій у березні.