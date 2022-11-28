Підвищення пенсій 1 грудня: кому чекати збільшення

Максимальна надбавка становитиме 660 грн.

В Україні з 1 грудня зросте прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. У зв’язку з цим підвищується мінімальна пенсія. Окрім неї зростають ще й інші виплати.

Як повідомляє "Телеграф", спираючись на дані держбюджету — прожитковий мінімум зросте на 66 грн до 2093 грн на місяць. Підвищення пенсій торкнеться тих, хто отримує мінімалку (на 66 грн), максимальну пенсію (на 660 грн) та тих, хто має понаднормовий стаж та надбавки до пенсій (донорські, ветеранські та інші).

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Виросте мінімальна пенсія для тих, хто молодший за 70 років і має стаж у 30/35 років у жінок та чоловіків відповідно. Це підвищення буде одним із великих — на 200 грн до 2500 грн. Щоправда відчують його в основному ті, хто молодший за 65 років.

Пенсія зі втрати годувальника зросте у кількох категорій. Пенсійна "мінімалка" через втрату годувальника — військового становитиме 4186 грн, а шахтаря за стажу 15 років — 6279 грн. Претендувати на виплату можуть непрацездатні родичі, діти та інші категорії одержувачів.

Ліквідаторам аварії на ЧАЕС при розрахунку пенсій по інвалідності застосовуватиметься формула, в якій враховуватиметься сучасна середня зарплата по країні, що також спричинить підвищення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні у 2023 році не підвищуватимуть соціальні стандарти, які можуть вплинути на суму пенсії – заплановано лише індексацію у березні. Грошей на виплати має вистачити – їх частково надали міжнародні донори.