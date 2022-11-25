Що робити, якщо забракло стажу до пенсії: хто і як може отримати соцдопомогу

Що потрібно для нарахування соцдопомоги

В Україні громадяни, які мають понад 15 років страхового стажу, а також досягли певного законодавством віку, мають право на нарахування пенсійних виплат. Проте існує категорія українців, які не змогли або не встигли заробити необхідну кількість стажу.

Як передає видання "На пенсії", у такому разі ці громадяни зможуть розраховувати на спеціальну допомогу від держави, яка передбачена ухвалою Кабміну від 27.12.2017 №1098.

Що необхідно для нарахування допомоги

Досягти пенсійного віку (60 років для чоловіків та жінок);

Наявність щонайменше 15 років страхового стажу;

Не мати пенсійних чи інших виплат;

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Розмір таких виплат зараз складає 2027 грн, а з 1 грудня — 2093 грн. Повідомляється, щоб почати отримувати допомогу від держави необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання чи ЦНАП.

Які документи потрібно мати при собі

Заява;

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка про наявність страхового стажу;

право на доходи та майновий стан за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення щодо призначення тимчасової допомоги;

копія рішення про призначення опікуна (для недієздатних осіб);

інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наближається останній цьогорічний перерахунок пенсій. Кому, коли й наскільки збільшать виплати.

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