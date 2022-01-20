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Страховий стаж: скільки потрібно, щоб вийти на пенсію у 60

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Розмір пенсії залежить від легальної заробітної плати Новина оновлена 20 січня 2022, 12:58
Розмір пенсії залежить від легальної заробітної плати

Перевірити внески до Пенсійного фонду може кожен українець.

Майбутні пенсіонери часто стикаються з нерозумінням того, скільки потрібно страхового стажу, щоб отримувати виплати.

2022 року, згідно з роз’ясненнями від Пенсійного фонду, мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію збільшилася.

Тепер, якщо вам виповнилося 60 років і ви хочете отримувати пенсію, потрібно мати 29 років стажу. Для 63-річних – від 19 до 20 років, а для 65-річних пенсіонерів – від 15 до 19 років стажу.

Якщо страховий стаж менш як 15 років — права на пенсію немає.

Також на сайті Пенсійного фонду зазначається, що після 2027 року у майбутніх пенсіонерів має бути 35 років стажу.

Страховий стаж зараховується за період роботи, коли робилися відрахування до Пенсійного фонду. З 2004 року його рахують за даними реєстру застрахованих, і він визначається залежно від розміру зарплати та внесків. Перевірка пенсійного стажу доступна на порталі Пенсійного фонду. При вході на портал за допомогою електронного ключа можна переглянути дані про зарплату за роками та загальну суму, яку використовують для розрахунку пенсії, а також кількість страхового стажу.

В особистому профілі можна переглянути свої основні дані
В особистому профілі можна переглянути свої основні дані

Трудовий стаж, отриманий до 2004 року, прирівнюється до страхового.

Раніше "Телеграф" писав про підвищення пенсії навесні для деяких категорій отримувачів виплат.

Теги:
#Пенсійний фонд #Пенсія #Страховий стаж
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