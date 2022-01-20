Страховой стаж: сколько нужно чтобы выйти на пенсию в 60

Проверить взносы в Пенсионный фонд может каждый украинец.

Будущие пенсионеры часто сталкиваются с непониманием того, сколько нужно страхового стажа, чтобы получать выплаты.

В 2022 году, согласно разъяснениям от Пенсионного фонда, минимальное количество стажа для выхода на пенсию увеличилось.

Теперь, если вам исполнилось 60 лет и вы хотите получать пенсию, нужно иметь 29 лет стажа. Для 63-летних — от 19 до 20 лет, а для 65-летних пенсионеров — от 15 до 19 лет стажа.

Если страхового стажа меньше 15 лет — права на пенсию нет.

Также на сайте Пенсионного фонда отмечается, что после 2027 года у будущих пенсионеров должно быть 35 лет стажа.

Страховой стаж засчитывается за тот период работы, когда делались отчисления в Пенсионный фонд. С 2004 года его считают по данным реестра застрахованных и он определяется в зависимости от размера зарплаты и взносов. Проверка своего пенсионного стажа доступна на портале Пенсионного фонда. При входе на портал с помощью электронного ключа можно просмотреть данные о зарплате по годам и общую сумму, которую используют при расчете пенсии, а также количество страхового стажа.

В личном профиле можно посмотреть свои основные данные

Трудовой стаж, полученный до 2004 года приравнивается к страховому.

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Ранее "Телеграф" писал про повышение пенсии весной для некоторых категорий получателей выплат.