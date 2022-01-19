Украинцам снова пересчитают пенсии: кому и когда ждать надбавки

Весной выплаты изменятся у работающих пенсионеров, людей старше 75 и получателей трудовой пенсии.

За текущий год украинцам, которые получают пенсионные выплаты от государства, увеличат их объем несколько раз. Ближайшее повышение грядет весной.

Весенний перерасчет станет массовым — пройдет плановая индексация пенсий в начале марта. Ориентировочно изменения почувствуют 10 миллионов человек. Среди них 7 млн — пенсионеры, которые не работают и ушли на трудовую пенсию. Им должны повысить выплаты в среднем на 11%. В 2022 году индексация может распространиться и на выплаты для части категорий, исключенных в 2017 году. Среди них — госслужащие и ученые.

Отдельно март ознаменуется пересчетом надбавок к пенсии для людей старше 75 и 80 лет. Первые получат по 400 грн доплаты ежемесячно, вторые — 500.

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Второе весеннее повышение в апреле зацепит работающих пенсионеров. В Украине таких — примерно три тысячи. Перерасчет учтет стаж работы и получаемую зарплату.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине за 2022 год планируется дюжина повышений выплат. Кроме весны их стоит ожидать в июле, октябре и декабре.