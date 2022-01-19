Укр

Украинцам снова пересчитают пенсии: кому и когда ждать надбавки

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
237
Прибавка к пенсии будет зависеть от стажа или от возраста Новость обновлена 19 января 2022, 08:41
Прибавка к пенсии будет зависеть от стажа или от возраста

Весной выплаты изменятся у работающих пенсионеров, людей старше 75 и получателей трудовой пенсии.

За текущий год украинцам, которые получают пенсионные выплаты от государства, увеличат их объем несколько раз. Ближайшее повышение грядет весной.

Весенний перерасчет станет массовым — пройдет плановая индексация пенсий в начале марта. Ориентировочно изменения почувствуют 10 миллионов человек. Среди них 7 млн — пенсионеры, которые не работают и ушли на трудовую пенсию. Им должны повысить выплаты в среднем на 11%. В 2022 году индексация может распространиться и на выплаты для части категорий, исключенных в 2017 году. Среди них — госслужащие и ученые.

Отдельно март ознаменуется пересчетом надбавок к пенсии для людей старше 75 и 80 лет. Первые получат по 400 грн доплаты ежемесячно, вторые — 500.

Второе весеннее повышение в апреле зацепит работающих пенсионеров. В Украине таких — примерно три тысячи. Перерасчет учтет стаж работы и получаемую зарплату.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине за 2022 год планируется дюжина повышений выплат. Кроме весны их стоит ожидать в июле, октябре и декабре.

Теги:
#Пенсионный фонд #Пенсионеры #Пенсии #Перерасчет
У Сейшельских островов с Украиной - безвиз
Общество
СМИ нашли доказательства отдыха семьи Зеленского на Сейшелах: расследование (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
У Сейшельских островов с Украиной - безвиз
СМИ нашли доказательства отдыха семьи Зеленского на Сейшелах: расследование (видео)
Дата публикации
Категория
По информации разведки, РФ скопила на границах с Украиной целое войско, которое может атаковать в любой момент
Россия дала официальный ответ по вторжению в Украину, обвинив "горячие головы" Киева: подробности
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко выступает перед сторонниками с крыльца Печерского райсуда Киева 17 января
В Киеве судят Порошенко: онлайн-трансляция, видео и реакция соцсетей
Дата публикации
Категория
В скупке долларов необходимости нет
Доллар в Украине резко подорожал: в НБУ озвучили причину и дали прогноз
Дата публикации
Категория
19 января запрещается запасать святую воду в огромных количествах
Крещение Господне 2022: самые строгие запреты праздника