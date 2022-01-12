Укр

Украинцам пересчитают пенсии задним числом: кому светит надбавка

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
182
Пенсии должны пересчитать с августа прошлого года Новость обновлена 12 января 2022, 13:17
Пенсии должны пересчитать с августа прошлого года

В этот раз надбавку стоит ожидать военным, которые служили в органах разведки

Минсоцполитики Украины подготовило проект постановления о перерасчете пенсий задним числом. Если Кабмин его утвердит, то соцвыплаты от 1 августа 2021 года пересчитают для украинцев, которые служили в разведке.

Согласно постановлению, перерасчет коснется всех сотрудников разведывательных органов, за исключением военнослужащих срочной службы. Для этого из бюджета в 2022 году должны выделить дополнительно 293 млн гривен.

Отметим, что пенсии пересчитают в соответствии с размерами должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил с коэффициентом:

  • для кадрового состава — 1,8;
  • для остальных — 1,4.

Однако если после данного перерасчета пенсия уменьшится, то человеку оставят теперешнюю.

Напомним, что с января этого года пересчитали пенсии при потере кормильца, участвовавшего в АТО и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее "Телеграф" писал, что в 2022 году украинским пенсионерам дюжину раз будут пересчитывать выплаты, но повышение запланировано не только в связи с увеличением прожиточного минимума.

Теги:
#Военные #Пенсионеры #Пенсии #Разведчики
Сейчас в Украине курсируют "Дельта" и "Омикрон", однако за границей распространяются еще и "Флурона" и "Дельтакрон"
Здоровье
Новая волна коронавируса: какой штамм уже накрывает Украину и как защититься
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сейчас в Украине курсируют "Дельта" и "Омикрон", однако за границей распространяются еще и "Флурона" и "Дельтакрон"
Новая волна коронавируса: какой штамм уже накрывает Украину и как защититься
Дата публикации
Категория
Обязательный техосмотр в Украине хотят ввести уже в этом году
Техосмотр в Украине не пройдут авто старше 15 лет? Правда ли это
Дата публикации
Категория
Действовать госпомощь будет только на продукты
Не как в СССР: для кого могут ввести продуктовые "карточки" в Украине
Дата публикации
Категория
Одна из машин оказалась на отбойнике
В Харькове случилась жесткая авария: трое погибли, двое детей в тяжелом состоянии (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Некоторые люди перенесут недуг легче, но есть и новая группа риска
Заболеют все: стало известно, по кому "Омикрон" ударит сильнее всего