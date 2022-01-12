Украинцам пересчитают пенсии задним числом: кому светит надбавка

В этот раз надбавку стоит ожидать военным, которые служили в органах разведки

Минсоцполитики Украины подготовило проект постановления о перерасчете пенсий задним числом. Если Кабмин его утвердит, то соцвыплаты от 1 августа 2021 года пересчитают для украинцев, которые служили в разведке.

Согласно постановлению, перерасчет коснется всех сотрудников разведывательных органов, за исключением военнослужащих срочной службы. Для этого из бюджета в 2022 году должны выделить дополнительно 293 млн гривен.

Отметим, что пенсии пересчитают в соответствии с размерами должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил с коэффициентом:

для кадрового состава — 1,8;

для остальных — 1,4.

Однако если после данного перерасчета пенсия уменьшится, то человеку оставят теперешнюю.

Напомним, что с января этого года пересчитали пенсии при потере кормильца, участвовавшего в АТО и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее "Телеграф" писал, что в 2022 году украинским пенсионерам дюжину раз будут пересчитывать выплаты, но повышение запланировано не только в связи с увеличением прожиточного минимума.