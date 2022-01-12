Украинцам пересчитают пенсии задним числом: кому светит надбавка
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В этот раз надбавку стоит ожидать военным, которые служили в органах разведки
Минсоцполитики Украины подготовило проект постановления о перерасчете пенсий задним числом. Если Кабмин его утвердит, то соцвыплаты от 1 августа 2021 года пересчитают для украинцев, которые служили в разведке.
Согласно постановлению, перерасчет коснется всех сотрудников разведывательных органов, за исключением военнослужащих срочной службы. Для этого из бюджета в 2022 году должны выделить дополнительно 293 млн гривен.
Отметим, что пенсии пересчитают в соответствии с размерами должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил с коэффициентом:
- для кадрового состава — 1,8;
- для остальных — 1,4.
Однако если после данного перерасчета пенсия уменьшится, то человеку оставят теперешнюю.
Напомним, что с января этого года пересчитали пенсии при потере кормильца, участвовавшего в АТО и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.
Ранее "Телеграф" писал, что в 2022 году украинским пенсионерам дюжину раз будут пересчитывать выплаты, но повышение запланировано не только в связи с увеличением прожиточного минимума.
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