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Украинские пенсионеры получат больше: кому повысили выплаты с января

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Большая часть доплат - свыше 1000 грн Новость обновлена 11 января 2022, 14:22
Большая часть доплат - свыше 1000 грн

Перерасчет пенсионного фонда уже коснулся двух категорий получателей.

В Украине c января некоторые категории граждан получат увеличенные выплаты от государства. В частности, пересчитали пенсии при потере кормильца, участвовавшего в АТО и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает украинский пенсионный фонд.

Нетрудоспособные родители и супруги погибших или пропавших без вести воинов, принимавших участие в антитеррористической операции получат пенсию минимум в 7,8 тыс грн. При этом надбавку свыше тысячи гривен получили более трех тысяч человек. Пенсионный фонд отчитался о среднем размере повышения в почти 1900 грн. Всего выплаты от государства повысили в этой категории 3361 человеку.

Пенсии по инвалидности для ликвидаторов аварии в Чернобыле, тех, у кого установлена связь проблем со здоровьем с катастрофой, выплаты потерявшим кормильцев на ЧАЭС и другим связанным категориям увеличены в среднем на 2,9 тыс грн.

Большие пенсии получат 21 204 человека. На более чем тысячу гривен выплаты подняли 18958 людям.

Ранее "Телеграф" писал, что в 2022 году украинским пенсионерам дюжину раз будут пересчитывать выплаты, но повышение запланировано не только в связи с увеличением прожиточного минимума.

Теги:
#Пенсионный фонд #Пенсии #Чернобыльская АЭС #АТО
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