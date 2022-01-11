Українські пенсіонери отримають більше: кому підвищили виплати із січня

Перерахунок пенсійного фонду вже торкнувся двох категорій отримувачів.

В Україні з січня деякі категорії громадян отримають збільшені виплати від держави. Зокрема, перерахували пенсії при втраті годувальника, який брав участь у АТО та ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє Український Пенсійний фонд.

Непрацездатні батьки та чоловік\дружина загиблих або зниклих безвісти воїнів, які брали участь в антитерористичній операції, отримають пенсію мінімум у 7,8 тис грн. При цьому надбавку понад тисячу гривень отримали понад три тисячі людей. Пенсійний фонд звітував про середній розмір підвищення майже 1900 грн. Загалом виплати від держави підвищили у цій категорії 3361 особі.

Пенсії по інвалідності для ліквідаторів аварії в Чорнобилі, тих, у кого встановлено зв’язок проблем зі здоров’ям із катастрофою, виплати годувальників на ЧАЕС та інших пов’язаних категоріях збільшено в середньому на 2,9 тис грн.

Більші пенсії отримають 21 204 особи. На понад тисячу гривень виплати підняли 18958 людей.

Раніше "Телеграф" писав, що у 2022 році українським пенсіонерам дюжину разів перераховуватимуть виплати, але підвищення заплановано не лише у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.