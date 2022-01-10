В Україні розпочали виплату підвищених пенсій: хто може розраховувати на доплату

Представники трьох категорій громадян уже у січні отримають більше грошей

Початок року традиційно є стартом для багатьох фінансових змін — у розмірі вартості комунальних послуг або ж виплат, котрі здійснюються державою. 2022 року деякі українські пенсіонери відчули дію другого варіанту, адже отримали виплати після перерахунку.

Кому гарантовано підвищили пенсії та на скільки, розбирався "Телеграф" завдяки інформації від Мінсоцполітики.

Зазначимо, що спочатку на 2022 рік заплановано щонайменше 12 різних підвищень пенсій. За підсумком середнє значення цих виплат має сягнути 4000 гривень. Перші підвищені виплати було видано вже у січні.

Хто отримав збільшення до пенсії?

Родичі загиблих/зниклих під час АТО/ОГС. Проведено перерахунок пенсій для цієї категорії населення, після чого їх мінімальний розмір зріс до 7800 грн. У середньому розмір виплат збільшився на 1895 грн. Такі пенсії отримали понад 3,3 тисячі осіб.

Проведено перерахунок пенсій для цієї категорії населення, після чого їх мінімальний розмір зріс до 7800 грн. У середньому розмір виплат збільшився на 1895 грн. Такі пенсії отримали понад 3,3 тисячі осіб. Ліквідатори аварії на ЧАЕС Тут кількість людей з доплатою солідніша — 21,2 тисячі осіб. У середньому виплати збільшили на 2903 грн. Слід врахувати, що тепер пенсії цієї категорії населення нараховуватимуться як раніше військові — вираховуватимуть із зарплати, кратній п’ятиразовій "мінімалці".

Тут кількість людей з доплатою солідніша — 21,2 тисячі осіб. У середньому виплати збільшили на 2903 грн. Слід врахувати, що тепер пенсії цієї категорії населення нараховуватимуться як раніше військові — вираховуватимуть із зарплати, кратній п’ятиразовій "мінімалці". Жінки, народжені у 1961-1962 роках. У січні 2022 року передбачається, що якщо українки, котрі народилися в зазначений період, вперше оформлятимуть собі пенсію, то вони отримають її з невеликим збільшенням — на 9%.

Нагадаємо, що на українських пенсіонерів чекає ще мінімум чотири великі зміни у виплатах протягом цього року. "Телеграф" докладно розповідав, у яких місяцях можна чекати на перерахунок.

Також ми писали про те, що ще крім пенсій змінилося з початку січня в нашій країні. Спойлер — додалися деякі податки.