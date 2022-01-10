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В Украине начали выплату повышенных пенсий: кто может рассчитывать на доплату

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Увеличение пенсий коснулось пока не всех Новость обновлена 10 января 2022, 11:51
Увеличение пенсий коснулось пока не всех

Представители трех категорий граждан уже в январе получат больше денег

Начало года традиционно является стартом для многих финансовых изменений — в размере стоимости коммунальных услуг или же получаемых от государства выплатах. В 2022 году некоторые украинские пенсионеры почувствовали на себе второй вариант, ведь получили выплаты после перерасчета.

Кому гарантировано повысили пенсии и на сколько, разбирался "Телеграф" благодаря информации от Минсоцполитики.

Отметим, что изначально на 2022 год запланировано минимум 12 различных повышений пенсий. По итогу среднее значение этих выплат должно достигнуть 4000 гривен. Первые повышенные выплаты были выданы уже в январе.

Кто получил прибавку к пенсии?

  • Родственники погибших/исчезнувших во время АТО/ООС. Было проведено перерасчет пенсий для этой категории населения, после чего их минимальный размер возрос до 7800 грн. В среднем размер выплат увеличился на 1895 грн. Такие пенсии получило более 3,3 тысячи человек.
  • Ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Здесь количество людей с доплатой более солидное — 21,2 тысячи человек. В среднем выплаты подняли на 2903 грн. Следует учесть, что теперь пенсии этой категории населения будет насчитываться как ранее военным — высчитывать из зарплаты, кратной пятикратной "минималке".
  • Женщины, рожденные в 1961-1962 гг. В январе 2022 года предполагается, что если украинки, родившийся в указанный период времени, будут впервые оформлять себе пенсию, то они получат ее с небольшим увеличением — на 9%.

Напомним, что украинских пенсионеров ждет еще минимум четыре крупных изменений в выплатах на протяжении этого года. "Телеграф" подробно рассказывал, в каких месяцах можно ждать перерасчет.

Также мы писали о том, что еще, кроме пенсий, изменилось с начала января в нашей стране. Спойлер — добавились некоторые налоги.

Теги:
#Украина #Минсоцполитики #Пенсионеры #Пенсии #Повышение #Пенсия
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